18, 19, 20 maggio: dieci anni di Agrifest

Dieci anni di Agrifest. La manifestazione organizzata da Proloco Casciago festeggia l’importante traguardo dal 18 al 20 maggio.

Si comincia la sera del 18 maggio con Agrirun#4, la corsa podistica e camminata per le vie ed i campi di Morosolo e Casciago, giunta alla quarta edizione. Durante la serata sarà attivo lo stand gastronomico. La serata sarà allietata dai “Magic Sound” con la loro musica anni 70/80 .

La sera di sabato 19 maggio sarà invece la volta della conferenza di Fabrizio Ballerio, agronomo, che parlerà di api e agricoltura. Saranno presenti l’Associazione La Campagna, l’Associazione Orticola Varesina 1901 e l’Associazione produttori Apistici Varese. Degustazione di miele, vini e prodotti tipici del territorio allieteranno i partecipanti. L’ingresso è libero.

Domenica 20 prenderà il via la decima edizione di Agrifest. Tante attività a partire dalla mattinata con l’attività cinofila a cura di Ciac Varese, nel corso della quale i padroni di cani potranno iscrivere gratuitamente i propri animali per la sfilata canina. Nel pomeriggio “Mamma facciamo il pane?”, laboratorio per i bambini che vogliono imparare i trucchi per fare del buon pane casalingo, grazie agli insegnamenti del maestro panificatore Angelo Canova. E poi ancora Pompieropoli, truccabimbi e giochi con i palloncini, oltre alla presenza di simpatici animali e tanto altro. Non mancheranno le bancarelle degli hobbisti e come ogni anno l’Agrirestaurant a mezzogiorno e alla sera.