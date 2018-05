Il 2 giugno dei solbiatesi: partita del cuore e Costituzione

Una partita del cuore senza vinti e senza vincitori per celebrare la Festa della Repubblica e una cerimonia in sala consiliare domenica 3 giugno. Questo il programma previsto dall’Amministrazione Comunale per celebrare il 2 giugno.

La partita si terrà sabato 2 giugno alle 20 al campo sportivo don Mario Mascheroni mentre la celebrazione ufficiale alle 10 in sala consiglio con la consegna di una copia della Costituzione ai diciottenni.