In 20.000 per le Frecce Tricolori a Verbania

Non è bastata la paura della pioggia a fermare la voglia di Frecce Tricolori. Domenica per lo spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale a Verbania sono state 20.000 le persone che hanno affollato le rive del Lago Maggiore.

Uno spettacolo che ha interessato l’area compresa tra Pallanza e Suna ma è stato visibile anche in altri punti. C’è chi ha scelto di goderselo dall’alto e chi invece dal lungo lago ma per tutti è stato un grande show, come mostrato dalle foto arrivate in redazione.

Ma se non c’eravate o se volete rivivere l’esibizione non dovrete aspettare molto e non dovrete neanche andare lontano. Il weekend del 30 giugno e 1 luglio le Frecce Tricolori torneranno infatti di nuovo sul Lago Maggiore, nell’area compresa tra Arona e Angera (clicca qui per tutte le info).