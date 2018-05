Il 2018 speciale del Corpo Musicale Santa Cecilia

È cominciato tutto da Giovanni Bardellini, nel lontano 1863: Jerago aveva allora ottocento abitanti (senza Orago, allora autonoma) e i ragazzi – per lo più contadini – scoprivano il mondo oltre il paese – spesso – solo grazie agli anni di servizio militare nel Regno Esercito, che allora era di durata variabile. Giovanni Bardellini scoprì il mondo ma scoprì anche la musica, impranado a suonare il “bombardino”, il flicorno basso. Tornato al paese, “regalò” al paese la banda, fondata appunto nel 1863.

Le celebrazioni per il 75° nel 1938. Negli anni la banda ha sempre mantenuto la propria indipendenza, senza mai accettare alcuna strumentalizzazione politica

155 anni di storia, di musica, di presenza sociale: il Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Jerago festeggia quest’anno appunto un nuovo traguardo importante. Gli ultimi quarant’anni sono legati al maestro Silvano Scaltritti (arrivato nel 1978) e al presidente Mauro Longhi, che dal 1987 guida il sodalizio.

La banda “in attività” durante la cerimonia di posa della prima pietra delle scuole elementari del 1967

A partire dagli anni novanta inizia un processo di forte ringiovanimento nell’organico della banda, che si anima di una vitalità nuova, e la banda inizia a farsi conoscere anche all’esterno del paese. Anche ben lontano: nel 2006 la Santa Cecilia partecipa alle attività del gemellaggio del comune di Jerago con Orago ed il comune di Untergruppenbach, in Germania e viene invitata dal locale corpo musicale, il Musikverein Heinriet, a partecipare suonando alla loro festa. Da quel primo viaggio nasce poi un gemellaggio effettivo tra le due bande, attraverso la reciproca partecipazione ad eventi sia in Italia che in Germania.

Nel 2009, ad Assisi, il Corpo Musicale “Santa Cecilia” di Jerago e tutti i suoi componenti, vengono invitati a tenere un concerto ad Assisi, in collaborazione con la Concordia di Crenna e la Filarmonica Samaratese e lì vengono investiti del titolo di Cavalieri per la Pace per il millennio, conferito dal Centro Internazionale per la pace fra i popoli di Assisi. Attualmente il Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago conta circa 40 elementi e dal 2014 Capobanda è Sandro Zampieri.

Uno strumento esposto alla mostra storica del 1998, in occasione del 135°

Dopo il centocinquantesimo nel 2014 (con la pubblicazione di un libro dedicato, in collaborazione con il Prof. Franco Delpini), nel 2018 il Corpo Musicale “S. Cecilia” si appresta a festeggiare il 155° anniversario di fondazione e i quarant‘anni di direzione del sodalizio da parte del Maestro Silvano Scaltritti. A discapito dei suoi 155 anni, l’età media dei componenti del gruppo è bassa (oltre la metà dei componenti ha meno di trent’anni) e anche per questo motivo proprio quest anno si è deciso di costituire la Jerago Junior Band, che a maggio farà la sua prima uscita ufficiale proprio in Germania, in occasione dell’annuale raduno per il “trimellaggio” jeraghese.

Il Maestro Scaltritti

Domenica 8 luglio invece il sodalizio festeggerà il suo compleanno con un raduno bandistico a cui seguirà il concerto d’estate e non mancherà di celebrare la memoria del centenario dalla fine della Grande Guerra, eseguendo un brano composto per l’occasione dal Maestro Scaltritti, “Il Fantaccino”. Molto forte è la collaborazione con l’apparato amministrativo comunale, che da sempre appoggia le attività della banda e in particolare della sua scuola di musica, che oggi sta formando una decina di nuovi musicanti.

Sono tante le storie che si possono raccontare di un’istituzione che da sempre accompagna i momenti belli e quelli meno belli della vita della comunità di Jerago con Orago, portando avanti una tradizione antica ma con uno spirito giovane e la voglia di migliorarsi sempre.