33° Torneo ACTL Pallavolo misto, il gran finale

Sabato 19 maggio si svolgeranno le finali del 33° Torneo ACTL di Pallavolo misto,

torneo patrocinato da Associazione Cultura e Tempo Libero di Varese e fortemente sostenuto dal recentemente scomparso Vincenzo Bifulco, presidente dell’associazione.

Iniziato a novembre, il Torneo ha visto la partecipazione di 9 squadre:

Drink Team, Amatori CSI Luvinate, ORMA Green, CRAL Whirlpool, CRAL Provincia di Varese, Onda Blu, Don’t Panic, Supereroi della Mezzaluna, Cuassese.

Al termine della fase eliminatoria le squadre hanno affrontato una fase di playoff molto combattuta ed il 19 maggio dalle 14,30 alla Palestra Falaschi di Valle Olona si sfideranno Amatori CSI Luvinate e Supereroi della Mezzaluna per il terzo gradino del podio mentre scenderanno in campo per aggiudicarsi il torneo

CRAL Whirlpool contro Don’t Panic.

Al termine degli incontri, prima della premiazione, ci sarà un momento di raccoglimento in memoria di Vincenzo Bifulco e a seguire verranno premiate tutte le squadre partecipanti