350 lettere non consegnate, nei guai corriere postale

Lo hanno controllato per caso, mentre era a bordo del suo scooter all’interno di un parcheggio di Gallarate. Da lì, gli agenti del commissariato gallaratese hanno scoperto un numero importante di corrispondenza non consegnata, ben 350 lettere buttate o nascoste.

Responsabile del reato di sottrazione di corrispondenza è un corriere che lavora in una società di trasporti di Milano, con una filiale anche a Gallarate.

Nel pomeriggio di venerdì 18 maggio il controllo in un parcheggio di via Ferrario da parte di alcuni agenti della Polizia di Stato di Gallarate: nel sellino, insieme ai documenti, i poliziotti hanno notato parecchie lettere e buste, destinate a terze persone residenti principalmente in provincia di Milano.

I poliziotti hanno deciso quindi di approfondire la vicenda scoprendo che, C.P. cittadino italiano di 36 anni , è un corriere di una società milanese che ha una agenzia anche in Gallarate e la corrispondenza ritrovata sotto il sellino dello scooter è risultata, in base ai codici impressi sulla stessa, fittiziamente consegnata ai legittimi destinatari nei mesi di marzo e aprile scorsi.

Dai controlli effettuati nella casa dell’uomo e nella sua auto, gli agenti hanno trovato 114 buste di corrispondenza oltre ad altre 236, alcune delle quali strappate e già all’interno del sacco della spazzatura. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per la sottrazione della corrispondenza non recapitata.