Movimento 5 Stelle: protesta serale in piazza Monte Grappa

Nemmeno la grandine ha fermato gli attivisti 5 Stelle di Varese, che hanno protestato intorno alle 22 in piazza Monte Grappa, come in diverse altre piazze d’Italia.

Al presidio varesino – che si è svolto simbolicamente sotto la sede della Deutsche Bank – erano una ventina, presenti anche l’ex consigliera regionale Paola Macchi e il deputato Niccolò Invidia, che ha affidato a un video la sua dichiarazione a caldo, dopo le vicende dell’abortito governo lega-Cinquestelle.

Nel video, Invidia sostiene tra l’altro: «L’uscita dall’euro non era prevista nel contratto e il professor Savona aveva dichiarato proprio oggi che non l’avrebbe fatto. Con questo gesto Mattarella ha fatto outing e ha deciso da che parte stare, dalla parte delle banche. Siamo molto dispiaciuti, e ora lavoriamo per un altro obiettivo, il 50%»