Sessanta aziende varesine al Plast 2018

Saranno circa sessanta le aziende della provincia di Varese che parteciperanno a Plast 2018 il salone internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma in programma da martedì 29 maggio a venerdì 1° giugno. Ci saranno imprese storiche costruttrici di macchine, attrezzature e stampi per materie plastiche e gomma come Adler, Bandera, BFM, BG Plast, Caccia Engineering, Cattorini, CMG srl, Colmec, Comerio Ercole, Crizaf, Frigosystem, Gimac, Macchi, Matex Varese, Mobert, Omipa, Plas Mec, Presma, Profile Dies, Rodolfo Comerio, Saldoflex, Syncro e Tecom.

Plast 2018 è l’appuntamento più importante in Europa per la filiera plastica-gomma:dalle materie prime ai semilavorati e prodotti finiti, dai macchinari per la produzione ai servizi. Un’esaustiva vetrina tecnologica che copre tutti i processi produttivi (dall’estrusione in tutte le sue declinazioni al soffiaggio, dalla termoformatura allo stampaggio a iniezione ecc.) e tutte le applicazioni (dall’imballaggio all’automotive, dal medicale all’edilizia ecc.).

In provincia di Varese l’industria della plastica ha un fatturato di 2miliardi e 229milioni di euro di fatturato, l’8,2% del totale dell’economia della provincia e con una significativa presenza anche in Lombardia, una delle regioni con la più alta densità di aziende di questo settore. In base alle rilevazioni di Amaplast Associazione nazionale costruttori di macchine e stampi per materie plastiche e gomma, nel 2017 le imprese di quell’area hanno realizzato il 19,6% del fatturato della compagine associativa (campione di 151 aziende), impiegando il 15,6% della forza-lavoro e ospitando il 19,9% dei siti produttivi.

Anche nella prossima edizione, Plast ospiterà tre saloni-satellite, dedicati ad altrettante filiere d’eccellenza nel settore: Rubber (alla terza edizione, per il mondo della gomma), 3D Plast (alla seconda edizione, focalizzata sulla produzione additiva e tecnologie affini) e Plast-Mat (al suo debutto, dedicato alle soluzioni in materiali plastici innovativi).

Per i visitatori, fino al 31 maggio è possibile acquistare sul sito di Plast i biglietti di ingresso 8 e alle altre mostre aderenti a The Innovation Alliance con uno sconto del 50% oppure utilizzare i codici invito gratuiti forniti dagli espositori.