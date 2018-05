Torna “smoke on the lake” e il grill diventa varesino

Sabato 26 e domenica 27 maggio Agricola Home & Garden ospiterà per il terzo anno consecutivo la piu importante tappa del campionato italiano di barbecue: Smoke on the lake, contest internazionale di BBQ organizzato e patrocinato da WBQA international. Quella varesina sarà infatti la terza e più importante tappa italiana del campionato italiano di BBQ, a giudicare i piatti ci sarà una giuria internazionale di esperti certificati e il team primo classificato concorrerà alla conquista del Golden Ticket per volare in Alabama per il World Food Championship 2018.

Ma Smoke on the lake è un evento che va molto al di là della gara stessa, e raduna molti varesini, appassionati di barbecue ai più alti livelli: «Ormai lo possiamo considerare un grande avvenimento della tradizione varesina, che mette insieme caratteristiche del territorio: passione per il cibo, impegno e creatività – ha commentato l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin – Un avvenimento che porta diversi team in gara da tutta Italia e ha respiro internazionale (il campione italiano sarà il rappresentante nazionale nella gara a livello mondiale, ndr) è poi ancora più importante: quando apriamo a Varese delle porte sul mondo io sono particolarmente contenta».

SOLD OUT GLI ALBERGHI DEL LAGO

la tappa varesina del campionato italiano porterà sul lago 25 team in arrivo da tutta Italia: «Abbiamo fatto il “sold out” in tutti gli alberghi varesini del lago – ha commentato Giacomo Brusa, patron di Agricola Home and Garden e organizzatore dell’evento – tra persone in gara, famiglie al seguito e giudici si muovono verso Varese più di 300 persone».

Una festa per molti, a cui si aggiungono, in alcuni momenti aperti, anche i varesini: «La sera di venerdì organizziamo le salamelle, sabato invece una cena aperta al pubblico in collaborazione con il Casbeno calcio, a cui andranno i proventi per le squadre giovanili – continua Brusa – si mangerà barbecue americano, quindi qualcosa di diverso rispetto alla solita grigliata all’italiana.Infine c’è il pranzo della domenica, anch’esso aperto al pubblico. Va segnalato però che durante tutta la gara i team preparano in abbondanza cibi per le giurie, ma le giurie mangiano un boccone: poi il plateau esce e viene messo a disposizione del pubblico, che può seguire liberamente le gare. Ci sono veri e propri dibattiti tra appassionati, davanti a quei plateau».

UN TOCCO DI VARESINITA’

Tra i piatti su cui dovranno cimentarsi i campioni in gara a Smoke on the lake quest’anno, però, non ci saranno solo ribs e pulled pork: per la prima volta ci saranno infatti anche ossobuco alla milanese col risotto e brutti e buoni affumicati alla griglia: «Sarà una vera e propria sfida, tra squadre provenienti da tutta Italia – spiega Giuseppe Taiana, responsabile della scuola barbecue di Agricola, attiva da 5 anni – e se per l’ossobuco la cottura in barbecue si presta, specie per una brasatura a bassa temperatura, per i brutti e buoni si tratta di una vera sfida: molti team, non conoscendoli minimamente, ci hanno chiesto di inviarne dei “pacchi prova” per potersi allenare. Vedremo cosa succederà».

L’appuntamento è per Sabato 26 e domenica 27 maggio nella sede di Agricola Home and Garden. Per ulteriori informazioni, si può accedere al sito, o alla pagina facebook ufficiali.