A.A.A. collaboratori cercasi

Questa settimana parliamo di un altro aspetto cruciale nella vita di un’azienda e che necessita di un’azione di comunicazione che venga diffusa il più possibile, la pubblicazione di offerte di lavoro.

In particolare vedremo cosa succede in meno di 24 ore, quando due realtà come Coop Lombardia ed Emirates, molto diverse tra loro per la natura della loro attività, sono impegnate in una campagna di reclutamento forza lavoro, in occasione di nuove aperture o in sede di potenziamento dell’organico.

Emirates cerca nuovo personale di bordo a Milano e solo nel primo giorno di pubblicazione l’articolo è stato letto da oltre 5.000 persone e condiviso da più di 400 persone su Facebook. A rafforzare la diffusione della comunicazione, il post Facebook ha raggiunto 52.000 persone, generato 3.061 clic ed è stato condiviso 113 volte.

Lo stesso è stato per Coop Lombardia, per promuovere la ricerca di personale per due nuovi punti vendita, in occasione della giornata Job in Coop del 7 aprile. In questo caso l’articolo è stato letto da oltre 1.500 persone in meno di 24 ore e condiviso 140 volte. Il post Facebook invece ha raggiunto 50.000 persone, generato 1.300 clic e condiviso 168 volte.