Abbonamenti alla Openjobmetis, sconti per i soci del trust

In vista della campagna abbonamenti per la stagione 2018/19 della Pallacanestro Varese (che inizia giovedì 24 maggio – QUI i dettagli), il trust dei tifosi “Il Basket siamo Noi” metterà a disposizione dei propri soci – e dei nuovi aderenti – tariffe scontate rispetto al “prezzo pieno” grazie alla collaborazione con la società biancorossa.

Gli iscritti – circa 500 quelli che hanno già in tasca la tessera di IBSN – potranno acquistare l’abbonamento stagionale con uno sconto di 40 euro in tutti i settori (come da tabelle ufficiali) nelle prime due fasi della campagna “We Want You”. Sconto che sale a 45 euro nelle prime due fasi per i settori più popolari e cioè Galleria e Curva Nord.

Le tariffe agevolate sulle tessere annuali – sottolineano i responsabili del trust – sono solo uno dei vantaggi offerti da “Il Basket siamo Noi” ai propri soci. Tra gli altri ci sono gli sconti sui prezzi di biglietto e pullman per le trasferte organizzate dal trust; possibilità di vantaggi sulla spesa in oltre 70 negozi e sevizi (lista completa QUI); una maglietta in omaggio e altri gadget proposti durante la stagione.

Nel corso della campagna abbonamenti, al PalA2a il trust di tifosi sarà presente con un corner dedicato nei pressi della Sala Gualco (l’area dove fisicamente si potranno acquistare le tessere) per proporre i propri servizi e – ben volentieri – accogliere nuovi aderenti. La quota annuale “base” è di 100 euro, soldi che in buona parte “rientrano” sotto forma di sconto sull’abbonamento.