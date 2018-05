Accam: “Pronti a incontrare assessore all’ambiente”

I vertici di Accam sono pronti ad andare in Regione per spiegare la realtà di oggi dell’inceneritore e della società che lo gestisce.

“Accogliamo con favore le parole dell’assessore regionale all’ambiente Raffaele Cattaneo sull’esigenza di ascoltare tutte le parti coinvolte” scrive la società. “Accam Spa è pronta a presentarsi in audizione in Assessorato a Palazzo Lombardia o in Commissione ambiente in Consiglio Regionale, per poter illustrare quanto è stato fatto in questi mesi e le prospettive future della società e dell’impianto di termovalorizzazione di Borsano”.

“Invitiamo sin d’ora l’assessore a visitare l’impianto Accam, per poter toccare con mano una realtà che, nel pieno rispetto delle normative ambientali, svolge un servizio pubblico essenziale e garantisce buona occupazione a circa 70 tecnici e impiegati, tra personale diretto e indiretto” prosegue il comunicato del Consorzio.

“Accam Spa, in stretta collaborazione con i 27 Comuni soci, ha appena svolto un’importante ricognizione sulle prospettive di continuità societaria, grazie al lavoro di un tavolo tecnico di esperti designati dai Comuni soci e dal Cda. Saremmo lieti di poter illustrare gli esiti di questo lavoro anche a Regione Lombardia, con cui peraltro i contatti e la collaborazione sono costanti e continui, come dimostrano le opere migliorative per l’adeguamento della linea fumi, concordate con Regione Lombardia, in linea con le prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale, che Accam Spa ha operato sull’impianto di termovalorizzazione di Borsano nei mesi scorsi”.