“Accam vada avanti, per il bene dei cittadini”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Partito Democratico di Samaraterivolto ai Cinque Stelle locali

Mai avremmo pensato che una frase detta tra il serio e il faceto, ipotizzando un improbabile parallelismo tra Roma e Samarate, potesse scatenare una risposta tanto velenosa!

Ancora una volta Schopenhauer aveva ragione: l’ira dell’avversario rivela che quell’argomento gli è particolarmente nocivo, e questo in politica aiuta a comprendere dove si nascondono le contraddizioni.

Rispondiamo allora con serenità alle dichiarazioni sopra le righe dei nostri vicini in Consiglio Comunale, vale a dire i 5Stelle, che nel replicare ad una provocazione dialettica del nostro Consigliere Ferrazzi hanno forse davvero dimenticato che la loro collocazione politica è all’opposizione della Giunta Tarantino, e non del Partito Democratico.

Secondo i 5Stelle nelle ultime Commissioni Bilancio il Partito Democratico non ha proferito parola.

Il punto in discussione riguardava il nuovo statuto del consorzio Accam, di cui il Comune di Samarate è socio; poiché il destino di Accam è ancora molto incerto, e dovendo aggiornare lo statuto in base alle nuove disposizioni del Decreto Madia, lo stesso è stato ampliato per essere più flessibile rispetto alle scelte che il CdA andrà a prendere nei prossimi anni, prassi che viene comunemente usata in qualsiasi società. I Commissari del PD hanno semplicemente preso atto delle variazioni e restano aggiornati sulle attività di Accam anche tramite i propri referenti a livello provinciale, vista l’importanza della questione.

Di certo c’è che, per il Partito Democratico, Accam deve continuare ad operare per il bene dei cittadini, e quindi deve rinnovare e potenziare gli impianti: i 5Stelle invece cosa pensano? Che si possa fare a meno della termodistruzione dei rifiuti, come vaneggiato per anni in tutte le elezioni amministrative?

Per contro, sempre secondo i 5Stelle, nell’ultima Commissione Edilizia Scolastica il Partito Democratico ha monopolizzato la serata senza creare nulla di costruttivo.

Non dicono i 5Stelle che in quella seduta si riusciva finalmente a discutere, dopo una lunga attesa, dei problemi delle strutture scolastiche samaratesi, dopo cioè che il Partito Democratico aveva lungamente chiesto ed infine ottenuto dalla Giunta Tarantino di verificare dal vivo la situazione; non dicono nemmeno i 5Stelle che in tre anni non hanno sentito la necessità di convocare una commissione, non hanno mai chiesto informazioni o chiarimenti sul tema, non si sono neppure presentati alla visita presso l’asilo nido.

Però sono stati bravissimi a monopolizzare un’intera serata della Commissione Sociale per discutere fino a tarda ora di un argomento vitale: il panino portato da casa e consumato durante le ore di mensa scolastica!

Purtroppo, come accaduto durante la campagna elettorale delle ultime elezioni politiche nazionali, raccontare la realtà in modo falsato è diventata una regola per chi vuole un “cambiamento” ma non ha la capacità di produrre progetti realizzabili ed economicamente sostenibili: è più facile dire che chi ha risollevato l’Italia dalla situazione drammatica in cui si trovava nel 2011 ha sbagliato tutto, ha fatto delle cose losche, è compromesso con i poteri forti, è lontano dalle persone che fanno fatica e non è degno di governare ancora. Salvo poi, una volta avuta la possibilità di far partire un Governo, tirarsi indietro per paura di aver scritto un “contratto” irrealizzabile e trovare la via d’uscita di uno scontro nientemeno che con il Capo dello Stato!

Noi del Partito Democratico siamo persone serie, che si preparano quotidianamente sugli argomenti delle Commissioni e dei Consigli Comunali, ben consapevoli che il ruolo dell’Opposizione e quello di controllare chi Amministra, di evidenziare inadempienze o ingiustizie e di prepararsi a governare.

Di certo noi non proporremo mai ai Samaratesi cose irrealizzabili e non eque, come Lega e 5Stelle hanno fatto nelle ultime settimane a livello nazionale, e cercheremo di far ripartire la nostra città, ormai abbandonata a se stessa da un Sindaco distratto e da una Giunta immobile.