Acido muriatico nell’acqua minerale, assolta l’azienda produttrice

La legale rappresentante di un’azienda di acque minerali del Comasco è stata assolta dal tribunale di Varese in un processo che la vedeva imputata per un episodio avvenuto tre anni fa in un bar, quando un uomo si ustionò con un agente corrosivo dopo aver bevuto da una bottiglietta d’acqua contenente sostanze pericolose.

L’imputata era difesa dall’avvocato Stefano Fagetti e la decisione è stata presa nella giornata di venerdì, dal giudice Antonella Vitale che ha accolto la richiesta di assoluzione espressa dal pubblico ministero Antonia Rombolà.

COLAZIONE PERICOLOSA – «Cappuccio, brioche e una bottiglietta d’acqua, grazie». Quel gesto naturale, per togliersi la sete e “rifarsi la bocca” dopo la colazione. Peccato che in quella mezza minerale ci fosse qualcosa di molto pericoloso: acido muriatico. Siamo in un bar di Venegono Superiore il 30 aprile del 2015 quando un avventore, al mattino, avverte forti bruciori gastrici e alla bocca dopo aver ingerito acqua contenente un liquido sospetto proveniente in una bottiglietta di plastica custodita nella colonna di un frigo bar.

L’uomo viene soccorso e portato in ospedale a Tradate dove i medici del pronto soccorso diagnosticano problemi gastrici e ustioni alla bocca e allo stomaco.

È questa la ricostruzione dei fatti offerta dalla discussione della pm Rombolà.

LE VERIFICHE – L’Asl interviene subito ed esamina il contenuto della bottiglietta, poi il personale si reca al bar e preleva alcune bottiglie dello stesso lotto. Tutto viene analizzato, non prima di aver fatto un sopralluogo al distributore locale che tuttavia non ha bottiglie appartenenti alla partita in cui si trovava quella contenente le sostanze pericolose.

Alla fine si risale alla ditta dove l’acqua viene prelevata e imbottigliata, una fonte della provincia di Como

VALORI SBALLATI – Vengono fatte le analisi sui campioni prelevati, che risultano a norma. Nella bottiglia incriminata, invece, il delirio: i cloruri, che per legge devono essere 250 milligrammi per litro, ammontano allo stratosferico valore di 130.817 milligrammi per litro.

Lo stesso per la “conducibilità”: il valore limite è di 2.500 per litro, in quella bottiglia è di 631.000.

«Si è trattato di un’alterazione completa del contenuto: non c’era acqua, ma acido muriatico per almeno l’80% del volume del liquido», ha detto l’accusa.

LA DIFESA – Nell’impianto di Como, però, non si utilizza acido muriatico per la pulizia dei sistemi di imbottigliamento, «al massimo prodotti alcalini, come acqua ossigenata», come ha saputo ricostruire la difesa, che ha prodotto memorie in grandi di ricostruire le modalità di imbottigliamento e distribuzione dell’acqua.

Quindi è difficile, se non impossibile che una sola bottiglietta esca dall’azienda con acido all’interno: “i lotti” di acqua sono composti da 100 mila bottiglie e in nessun altro caso risulta la presenza di acido. Inoltre l’avvocato Fagetti ha appurato che nessuna perizia venne fatta sul tappo e la corona sigillante in plastica.

Ma un dubbio rimane, naturalmente: se la fonte, quindi, è risultata pura, come ci è arrivato l’acido muriatico nella bottiglia? In sede di ricostruzione – ma sono ipotesi pronunciate durante l’arringa difensiva – l’avvocato ha ipotizzato che «la bottiglia fosse utilizzata per contenere acido. Ma è una supposizione, non possiamo saperlo con certezza». Da qui sono aperte tutte le combinazioni che l’immaginazione può suggerire: dolo o disattenzione?