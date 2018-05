Acquisti online: l’abbigliamento sempre più in voga

Che l’abbigliamento sia ormai un trend costante sul web non è certo un mistero: i dati parlano chiaro e dicono che gli acquisti online hanno sempre più a che fare con il mondo della moda.

Acquisti abbigliamento online: i numeri

Quando si parla di acquisti online il risparmio la fa da padrone. Infatti in rete ci sono molti siti che danno concretamente la possibilità di risparmiare qualcosa. Ecco perché vale la pena ricordare che si parla di una crescita che supera il 30%. Dal 2016 l’incremento è stato sempre più notevole e ha comportato un aumento dei profitti sostanziale per i siti ecommerce di alta moda come Pipol, che grazie ad una vasta scelta di articoli ed un servizio di assistenza al top riesce a soddisfare le esigenze di tutti i clienti. La distribuzione generale degli shopper sul web vede le donne occupare la posizione di vertice con oltre il 50% degli acquisti. Subito dopo ci sono gli uomini che non superano il 40% (dato comunque in netta crescita). Mentre per i bambini l’aumento, pur essendo attuale, non è ancora del tutto marcato: i dati hanno appurato che si tratta di una percentuale vicina al 10%. Occorre comunque evidenziare che tali numeri fanno riferimento a degli studi ben precisi che fanno capo al Politecnico di Milano e all’Osservatorio Ecommerce B2C.

Quali fattori determinano la crescita della moda online?

L’abbigliamento è padrone incontrastato quando si parla di acquisti online. Questo non è certo un elemento casuale. Infatti il principale vantaggio che ha permesso di attestare questa crescita importante e soprattutto costante è che si tratta di percentuali di sconto molto alte. Online è facile imbattersi in portali con oltre il 50% di sconto sulla merce. Oltre a dover considerare che da qualche tempo sono nate delle iniziative che hanno promosso siti ecommerce specializzati. Basti pensare ad un giorno tanto atteso, ovvero quello del Black Friday che è un efficace esempio del successo degli ecommerce di moda al giorno d’oggi. Durante questa giornata ci sono percentuali di sconti online che possono anche superare il 50% e perciò il numero degli acquisti aumenta di anno in anno. Da tener presente che sul web fino a qualche tempo fa era possibile risparmiare solamente su prodotti anche di marca ma di collezioni più vecchie. Oggi si può dire che non è così in quanto si possono trovare costantemente in vendita su vari portali anche capi che fanno parte delle ultime collezioni. E il risparmio è notevole rispetto al prezzo con cui vengono messi in vendita in appositi negozi. Si capisce perciò che risparmiare notevolmente su prodotti di moda nuovi è qualcosa di molto conveniente e che permetterà di trovare facilmente tutto ciò che serve ad ognuno. Senza dimenticare che spesso i siti prevedono delle promozioni sull’acquisto di più prodotti di abbigliamento.