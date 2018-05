Aggiungi un posto a tavola per il “Bernascone”

In piazza San Vittore, a Varese, va in scena uno spettacolo sotto le stelle con musica e canzoni dal vivo, per raccogliere fondi a favore del restauro del campanile della città, il “Bernascone”. Max Laudadio non ci ha pensato due volte e ha aderito con entusiasmo, un sì senza ma e senza se.

Toscano di nascita, ormai è varesino d’adozione, non solo perché ha casa in provincia, ma perché con l’associazione “ON” che ha fondato e il suo impegno in prima persona si spende quotidianamente per iniziative solidali a sostegno del nostro territorio.

Un impulso che gli ha fatto sposare il progetto dello spettacolo “Aggiungi un posto a tavola”, a lui particolarmente caro. Non tutti sanno che il presentatore, attore, intrattenitore e conduttore (televisivo e radiofonico), conosciuto come inviato della trasmissione “Striscia la notizia”, ha vestito, negli anni in cui lavorava nei villaggi turistici, proprio le vesti di don Silvestro, già magistralmente interpretato da Johnny Dorelli, e protagonista del più celebre musical italiano firmato Garinei e Giovannini.

«Perché sì? – racconta Max, che sarà “La voce di lassù” – Perché sono un instancabile sognatore e amando Varese non potevo non partecipare ad un progetto come questo. Il Bernascone è un simbolo per la città e contribuire al suo restauro mi sembrava dovuto. Spero solo che Dio non si arrabbi con me se la mia voce non gli piacerà»

Una ragione in più, dunque, per non mancare alle due sere d’estate, venerdì 15 e sabato 16 giugno, per rivivere il celebre musical e contribuire a far tornare al suo splendore il Bernascone.

L’intento è quello di sensibilizzare Varese, e non solo, a prendersi cura di questo bene storico e architettonico, simbolo della nostra città: un bene di tutti che, con i suoi 400 anni, ha bisogno di un importante restauro.

Alcuni distacchi avvenuti nel luglio del 2016, infatti, hanno reso necessario mettere in sicurezza l’area circostante il campanile. È quindi partita una fase di indagine e di progettazione dei lavori di restauro che porterà fino all’apertura del cantiere: è venuto il momento di mobilitarsi per riportare la torre campanaria alla sua bellezza originaria.

Un progetto di recupero per il quale la compagnia Effetti collaterali insieme al coro Compagnia della Gru e alla scuola di danza Il Balletto di Varese, con il patrocinio del Comune di Varese, allestiscono, tra le iniziative della Comunità Pastorale di Sant’Antonio Abate, uno spettacolo di grande coinvolgimento in piazza San Vittore.

Nell’opera scelta per la speciale occasione, “Aggiungi un posto a tavola”, il campanile stesso, oltre a rappresentare un formidabile elemento scenico, diventa protagonista della rappresentazione.

Piazza San Vittore sarà la splendida scenografia naturale per il celebre testo, scritto nel 1974, e impreziosito dalle musiche del maestro Trovajoli, che ha incantato e divertito generazioni di spettatori della commedia musicale italiana e che ancora oggi è replicato nei teatri di tutta Italia. Gli eredi degli illustri autori, condividendo le finalità benefiche dell’iniziativa, hanno concesso l’autorizzazione a mettere in scena l’opera.

«Cerchiamo varesini desiderosi, come noi, di contribuire al restauro del Bernascone aiutandoci a realizzare lo spettacolo» spiega Giacomo Mazzarino, produttore del musical.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già in vendita a 15 euro, a Banca Mediolanum – ufficio consulenti finanziari – via Walter Marcobi, 8; Bar Il Tenente – piazza Monte Grappa, 6; Panificio Pigionatti – via Giulio Bizzozero, 1; Uffici Parrocchiali Basilica San Vittore – piazza Canonica, 8; Valigeria Ambrosetti – via Giuseppe Mazzini, 6; Valigeria Bosoni – via Gioacchino Rossini, 8.

È online il sito dedicato all’iniziativa con le informazioni di dettaglio e i contatti utili: www.perilbernascone.it