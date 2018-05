AgriJo, il paese si trasforma in fattoria

Una giornata per immergersi nell’atmosfera contadina, per scoprire buoni sapori, per stare insieme: è la quarta edizione di AgriJo (leggi: agrigiò), manifestazione che coinvolge molte delle realtà associative di Jerago con Orago e regala una giornata tutta da scoprire.

Intrattenimento per bambini e occasioni per i più grandi non mancheranno, al Parco Onetto, domenica 13 maggio. Si parte dalle 9.30 con l’apertura del mercatino che affianca hobbisti e «produttori del territorio, alcuni dei quali ormai partecipano da varie edizioni» spiega Roberto De Gregori, dell’associazione Amici di paese, che coordina l’impegno delle varie associazioni, vale a dire Pro Loco, Protezione Civile, Alpini, Sci Club e la nuova sigla EnjoyBorghi.

aperitivo con «gnocco fritto con salumi e Prosecco, un po' in stile finger food». Una proposta che si affianca al tradizionale "Pranzo del fattore". Nel pomeriggio invece ci sarà l'esibizione Giocosport, seguita dall'inaugurazione dei nuovi giochi e, dalle 15.45, dalle "Olimpiadi del contadino" con giochi a tema come il taglio del tronco e la corsa con le carriole. Oltre, ovviamente, ai giochi per bambini. Dalle 11.30 ci sarà una delle novità 2018: la possibilità di fare

«Siamo partiti un po’ con una scommessa, dal 2015, e ogni anno cerchiamo di aggiungere qualche elemento» spiega ancora De Gregori. Come sempre non mancherà la presenza di animali: cavalli, galline, conigli, mucche, toro, capre e pecore (dalle aziende agricole del territorio), a evocare il clima della fattoria.