Agrirun, un successo la corsa per strade e sentieri di Casciago e Morosolo

146 bambini e 204 adulti hanno partecipato alla Agrirun, la corsa giunta alla quarta edizione organizzata dalla Proloco di Casciago in memoria di Dante Parietti e all’interno degli eventi di Agrifest.

È stata una serata di divertimento, partecipazione e sport quella vissuta a Morosolo, punto di arrivo del percorso elaborato dagli addetti dell’associazione casciaghese, coadiuvati dai tanti appassionati che si sono messi a disposizione per rendere questa quarta edizione ancora più bella ed emozionante.

Tantissimi gli atleti di ottimo livello che hanno partecipato alla gara dei “grandi”, su un percorso abbastanza duro e reso ancora più tosto dall’ormai tradizionale forte temporale pomeridiano che ha reso fangoso il terreno sui sentieri della corsa: ha vinto Alessandro Losa tra gli uomini, mentre tra le donne per la quarta volta di fila ha trionfato al traguardo Lorena Strozzi. Tantissimi i ragazzi e i bambini delle scuole di Casciago e Morosolo che hanno partecipato al percorso breve, accompagnati da altrettanti genitori: primo tra i ragazzi Andrea Rossi che ha sbaragliato tutti gli avversari, mentre tra le femmine ha vinto con merito Alice Casagrande.

Premio speciale per la classe più numerosa, andato alla classe prima della scuola elementare A. Manzoni di Morosolo che ha iscritto ben 23 bambini: per la classe un premio di 100 euro da spendere in materiale scolastico, di questi tempi un preziosissimo riconoscimento.

Dopo la corsa, tutti a cena all’Agriristorante, accompagnati dalla musica dei Magic Sound, in attesa di domenica, quando si festeggia la decima edizione di Agrifest.