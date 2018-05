Ai playoff del basket insieme a VareseNews

Dopo cinque anni, la Pallacanestro Varese è tornata ai playoff per lo scudetto. Un’impresa, quella della banda biancorossa guidata da Attilio Caja, che il nostro giornale ha raccontato passo dopo passo, dal giorno del raduno di agosto alla vittoria-qualificazione ottenuta contro la Vanoli Cremona.

Per i playoff, naturalmente, VareseNews garantirà una copertura approfondita sia delle partite, sia di tutto quanto avverrà intorno alla squadra prima della palla a due e dopo la conclusione degli incontri. Il punto centrale resterà il liveblog, la diretta interattiva con il racconto istante per istante di quanto avviene sul parquet, accanto naturalmente ai tradizionali articoli, alle gallerie fotografiche e a tante altre cose.

Legarsi a VareseNews per i playoff scudetto della Openjobmetis sarà anche una valida opzione per quelle aziende interessate a far conoscere meglio la propria attività, il proprio marchio, le proprie promozioni. Per questo motivo il nostro ufficio commerciale mette a disposizione un pacchetto di opportunità (si comincia con la serie dei quarti di finale, con tre partite garantite e un massimo di cinque possibili) decisamente interessanti. Per informazioni e approfondimenti ci potete contattare all’indirizzo marketing@varesenews.it o chiamare allo 0332/873094.

E naturalmente, «forza Varese!».