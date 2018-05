Al Cairoli’s got talent anche i ballerini

Il Cairoli’s Got talent, lo spettacolo con cui il liceo Cairoli di Varese conclude l’anno scolastico esibendo le sue “stars”, dà l’appuntamento a domenica 27 maggio (inizio ore 21) al Teatro di Varese.

L’evento, giunto alla sesta edizione, si tiene per la seconda volta all’Apollonio. In gara sul palco una decina di studenti di diverse discipline, come un talent impone: cantanti, cabarettisti e, quest’anno, anche ballerini. I quattro giudici saranno invece rappresentati da ex vincitori del Cairoli’s got talent, ed ex studenti del Cairoli.