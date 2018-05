Al campo dei Fiori una cronoscalata “musicale”

In fondo la bicicletta è come la musica: richiede ritmo, armonia, è un andante con moto e può contemplare il crescendo prima del gran finale.

Forse pensando a questo gli amici di Federico Allegro, detto Chicco, clarinettista orchestrale di talento, hanno organizzato per il 27 maggio prossimo una cronoscalata al Campo dei Fiori, aperta ai cicloamatori e a tutti gli appassionati delle due ruote.

Federico era legato a Varese per motivi affettivi nei confronti di Chiara Buttè, varesina, sua collega corista della Scala. Ma Federico Allegro insegnava anche al liceo musicale di Varese e di Milano ed era amatissimo dai suoi allievi, che per ricordarlo si sono inventati la cronoscalata al Campo dei Fiori alla quale si sono iscritte anche squadre cicloamatoriali perché il memorial si trasformi in una grande festa.

La gara è di 7 chilometri, con punte di salita del 13%: iscrizioni e le maggiori informazioni per partecipare sono su cronoscalatacdf.it, il raduno è alle 8 in piazzale Montanari. La manifestazione ha il patrocinio della Società Ciclistica Alfredo Binda.