Al Cfp la “cena della meccanica”

Non è un open day, piuttosto un “think tank” fra chi forma le nuove leve del lavoro e chi, con la propria azienda, già oggi è sul mercato in una dimensione locale altamente competitiva, perché locale è solo sulla carta d’identità delle aziende, spesso legate a modelli di business che guardano a clienti overseas.

Alla tavola del Centro di Formazione Professionale di Luino, invitati dal dirigente Silvano Zauli, giovedì prossimo sederanno imprenditori affermati, che in palmo di mano porteranno i nomi delle proprie aziende. E attraverso l’antico rito della convivialità si cercherà di capire come muoversi attorno alla rotaia del lavoro con due binari paralleli: da una parte corre la formazione professionale, dall’altra la richiesta di mano d’opera specializzata.

Parteciperanno i responsabili di Berutti (Spm), Ghiringhelli, Zuretti e molte altre aziende del territorio chiamate a illustrare i loro bisogni e che nel complesso rappresentano oltre 350 dipendenti.

«Noi, dal canto nostro, spiegheremo agli imprenditori l’offerta formativa e il percorso che intendiamo affrontare a livello didattico e pratico» ha spiegato Silvano Zauli.

Fuori dal tavolo, l’intento dei formatori è anche e soprattutto quello di far passare il cliché superato dell’operaio specializzato che torna a casa la sera con le mani sporche d’olio, e tradurre invece l’idea che sì, per lavorare ci si sporca anche le mani, ma oramai con le tastiere dei pc con cui si programmano e impostano macchinari del valore di svariati milioni di euro e con le quali spesso si realizzano pezzi unici per clienti internazionali e sempre più esigenti. Uno sbocco professionale interessante che passa anche attraverso stage pratici nelle aziende: un artigianato che guarda più all’Italia 4.0 che a quella di Cipputi, insomma.

Sarà una serata analoga a quella proposta un mese fa con falegnamerie del territorio, che raggiunse un ottimo risultato in termini di interesse prodotto attorno a questo tema.

L’appuntamento è per giovedì prossimo, 17 maggio.