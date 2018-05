Al Chiostro di Voltorre le opere del Frattini

Con il patrocinio del MIUR, Liceo Artistico “A.Frattini” di Varese, Provincia di Varese, Comune Di Viggiù, SOMS 1862 Viggiù, SEA Aeroporti prende avvio al Chiostro di Voltorre l’esposizione itinerante “Dalla riflessione alla visione … all’emozione”, che raccoglie 58 lavori di allievi del Liceo Artistico “A.Frattini” di Varese delle classi quarte, degli anni scolastici dal 2015 all’attuale 2018, realizzate per il corso di Religione tenuto dal Prof. Sergio De Carli.

Con la supervisione del direttore artistico Prof. Massimo Conconi, la mostra ha per oggetto la riflessione visiva sollecitata “nell’ora di religione” dalla cultura orientale, nell’immaginario di tanti sensibili studenti, sensibili alla parola, sensibili allo stimolo di ricerca offerte dal docente De Carli Sergio.

L’obiettivo è “esporre” questa corrente creativa che attraversa gli adolescenziali lavori di tanti studenti, un elemento di riflessione poetica, un pezzo di letteratura della didattica visiva cercando di leggere i lavori non solo come espressione di un momento, ma approfondirli nel solco della loro originalità, unicità, per la via che gli stessi studenti hanno percorso.

Sono espressione iconografica del bisogno umano esistenziale, giovanile, nella tensione della ricerca di Assoluto o di un Essere superiore. Tra i rumori dei bit di un telefonino o di una mail, nella dinamica spesso inquieta della quotidianità, c’è ancora qualche giovane spirito che si preoccupa della propria anima, vi dedica del tempo, per mettersi in cammino non solo scolasticamente parlando, ma anche intimamente guardandosi dentro,

La prima esposizione si terrà dal 12 maggio al 10 giugno 2018 presso il Chiostro di Voltorre a Gavirate.

L’esposizione è accompagnata da un catalogo libro edito da WIP Edizioni di Bari, con testi di Massimo Conconi, Sergio De Carli e un contributo al testo di Elena Crestani. Accoglie anche la presentazione del Dirigente del Liceo Artistico di Varese, del Consigliere della Provincia di Varese, del Presidente dalla Associazione Amici Emery, del Presidente SOMS 1862 Viggiù e del Sindaco del Comune di Viggiù.

Per ogni informazione segreteria@somsviggiu1862.it tell. 0332/488824