Al cinema con Morgan Freeman in “End of Justice”

End of Justice – Nessuno è innocente uscirà al cinema il 31 maggio. Dan Girlroy dirige il grandissimo Morgan Freeman in un thriller con protagonista un avvocato difensore, attivo sul fronte dei diritti umani, che vede la sua vita sconvolta da una serie di eventi drammatici in totale contrasto con ciò in cui crede. Nel film accanto a Washington recita anche Colin Farrell, nei panni di un ricco legale di Los Angeles.

La truffa dei Logan, diretto da Steven Soderbergh, arriverà nei cinema italiani giovedì 31 maggio. I fratelli Logan, Jimmy (Channing Tatum), ex minatore disoccupato, Clyde (Adam Driver), veterano della guerra in Iraq con una protesi al braccio e Mellie (Riley Keough), parrucchiera con la passione per le auto, meditano un colpo grosso per guadagnare un mucchio di soldi facili: il piano è compiere una rapina durante il Nascar del Memorial Day, il più atteso dell’anno. Per riuscire nel loro obiettivo criminale chiederanno aiuto a un delinquente esperto in esplosioni, Joe Bang (Daniel Craig), attualmente detenuto. Il primo passo è quindi far evadere Bang; quando tutto sembra concluso con successo, però, i tre si imbattono in una agente dell’FBI, Sarah Grayson (Hilary Swank), determinata ad

indagare a fondo.

Per gli amanti del brivido è in uscita nelle sale italiane The strangers 2 – prey at night. Il film, basato su eventi realmente accaduti, racconta la storia di Cindy (Christina Hendricks) e suo marito Mike (Martin Henderson) che partono per un viaggio in roulotte con i figli adolescenti, Kinsey (Bailee Madison) e Luke (Lewis Pullman). Giunti in un campeggio abbandonato, la vacanza si trasforma in un terribile incubo: nella notte tre psicopatici raggiungeranno la roulotte e costringeranno gli occupanti a spingersi oltre l’immaginabile…