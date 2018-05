Al cinema si ride, tra intrighi e suspance

Nel fine settimana, al cinema, possiamo trovare Arrivano i prof, una commedia italiana con Claudio Bisio e Lino Guanciale. Il liceo Alessandro Manzoni ha un grosso problema: solamente il 12% degli studenti ha conseguito il diploma di maturità. Di fronte al disastro, il preside tenta quindi una mossa disperata: reclutera’ i peggiori insegnanti, ritenuti tali dell’algoritmo ministeriale, nella speranza che dove i migliori hanno fallito possano invece riuscire loro, forti di progetti educativi nuovi e pionieristici. Per quanto riguarda gli alunni, cominciano a capire che qualcosa sta cambiando nel programma didattico e che i nuovi professori sono orientati solo al risultato finale…

A beautiful day, nelle nostre sale dal Primo Maggio, racconta una storia di intrighi e suspance. Joe (Joaquim Phoenix) è un ex Marine ormai in congedo, che accudisce l’anziana madre ed è continuamente perseguitato da incubi relativi agli orrori che ha vissuto. Ora si guadagna da vivere liberando le povere giovani reclutate come schiave dai mercanti del sesso. Quando un politico gli chiederà di ritrovare la figlia, Joe si troverà coinvolto in qualcosa di molto diverso rispetto a un rapimento.

Infine, Gamenight – indovina chi muore stasera? è un thriller ad alta tensione. Una coppia si riunisce settimanalmente con altri amici per prendere parte a giochi di ruolo. Quando, su iniziativa di uno di loro, una sera si giocherà a risolvere un misterioso delitto, realtà e finzione si confonderanno in una trama pericolosa, in cui niente e nessuno è ciò che appare.