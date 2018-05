Al cinema Sorrentino con il secondo capitolo di Loro

Loro 2, il secondo capitolo del nuovo lavoro di Paolo Sorrentino, esce al cinema giovedì 10 maggio.

Silvio Berlusconi (Toni Servillo) e la consorte, Veronica Lario (Elena Sofia Ricci) sono ormai in crisi, mentre l’uomo utilizza le sue doti comunicative straordinarie per occuparsi di quelle manovre politiche che porteranno alla caduta del Governo di sinistra e alla sua rielezione come Presidente del Consiglio. La sua debolezza principale, quella per il gentil sesso, però lo condurrà alla rovina,

intaccando sia la relazione con la moglie sia quella con il popolo italiano.

Berlusconi diventa così metafora vivente di un Paese ormai al collasso.

Il dubbio – un caso di coscienza, al cinema dal 10 maggio, è una pellicola iraniana. Il dottor Narima, anatomo-patologo, provoca un incidente stradale in cui rimane ferito un bambino di 8 anni. Deciso a trasportare il piccolo in una clinica per accertamenti, deve desistere dinanzi al rifuto del padre. Qualche giorno dopo, Narima si imbatte nel cadavere del povero bimbo, per cui è stata richiesta l’autopsia per una morte sospetta. Il medico si trova di fronte a un lacerante dilemma: la vittima sarà davvero morta per una intossicazione alimentare come sembra oppure in seguito alle conseguenze dell’incidente?

La banalità del crimine, al cinema dal 10 maggio, è un film italiano che racconta una storia molto interessante. La squadra degli Spazzini è organizzata ed efficiente: due sparano, due puliscono la scena e due smaltiscono i cadaveri. Amici da sempre, svolgono il «lavoro» come si trattasse di un impiego ordinario. La routine die protagonisti si interrompe quando un nuovo boss insidia il primato del loro capo. Convinti di trovarsi davanti ad un’occasione per fare carriera, si mettono sulle tracce del rivale, condizionando il momento del confronto finale in maniera del tutto inaspettata.