Al Minigolf la terza edizione della mostra “… di legno”

Sabato 2 giugno il Minigolf di Lozza ospita la terza edizione della mostra “… di legno”, un evento artistico e culturale che è stato presentato questa mattina dagli organizzatori, Cral Minigolf e Gruppo Alpini di Lozza.

Dalle 10 del mattino fino a sera, nello spazio del Minigolf in via Verdi 16 numerosi artisti esporranno i loro lavori in legno, e il pubblico, oltre ad ammirare le opere, sarà chiamato a far parte di una giuria popolare che premierà gli espositori che hanno maggiormente attirato l’attenzione. Per tutta la giornata sarà in funzione lo stand gastronomico.

«L’idea – hanno spiegato gli organizzatori – ci è venuta perché conosciamo molti artisti che lavorano il legno in tutte le sue forme. Tempo fa, c’era una mostra simile a Brenta, presso Cittiglio. Poi là sono stati chiusi i battenti ed abbiamo preso noi il testimone. Vogliamo valorizzare il legno che vive anche nel momento in cui è separato dalle sue radici. Un legno che è sinonimo di cultura, appunto».

E’ stato il passaparola a richiamare a Lozza i numerosi artisti che esporranno nello spazio del Minigolf: «Già due anni fa abbiamo raccolto una ventina di artisti: un numero di tutto riguardo per una prima edizione, adesso siamo già diventati un punto di attenzione. Alcuni artisti sono già noti perché partecipano alla mostra dell’hobby che a settembre toccherà le diciannove primavere. E sono artisti di prima qualità».

Ingresso e parcheggio gratuiti

QUI la locandina della mostra