Al Monastero di Torba la presentazione de “Il libro incompleto”

Nel pomeriggio di domenica 13 maggio (ore 15, Monastero di Torba) Simona Mulazzani presenta “Il libro incompleto”, curato insieme a Daniele Melani – in arte Spider – ed edito da Orecchio Acerbo. Un libro per accompagnare i più piccoli nella conoscenza del mondo che li circonda e per invitarli a costruire storie inventando mondi nuovi e diversi. Attività per bambini da 5 a 9 anni, su prenotazione.

Simona Mulazzani, milanese di nascita, ha studiato illustrazione scientifica, ha iniziato la carriera nell’ambito della grafica e dell’animazione cinematografica e poi si è dedicata all’illustrazione che le ha portato successo e numerosi e prestigiosi premi internazionali. A tutt’oggi è un’artista a tutto tondo. Realizzare i sei scenari è stato per lei un modo affettuoso per accogliere i folli personaggi disegnati dal suo compagno nella vita.

Biglietti (ingresso + attività):

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: € 3

Intero: € 8

Per i genitori accompagnatori bigliettazione ordinaria:

Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito

Intero: € 7

Per informazioni e prenotazioni:

Attività su prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Attività per bambini tra 5 e 9 anni.

faitorba@fondoambiente.it, 0331 820301

Per maggiori informazioni sul FAI e sul Monastero di Torba: www.fondoambiente.it