Al Salotto nasce “Cuori InVersi”

Si terrà giovedì 24 maggio la serata di presentazione di Cuori InVersi, nuova realtà culturale nata nella Città di Varese. L’appuntamento sarà a partire dalle 19.30 al Salotto, di viale Belforte 178 con un doppio evento, che unisce la poesia all’arte visiva: la nascita del Salotto Letterario, “un incontro per portarvi le nostre parole e ascoltare le vostre.Perché solo con la cultura si è pienamente liberi, nel suggestivo scenario de Il Salotto” spiegano gli organizzatori.

Da quella stessa sera al Salotto si potrà anche entrare in contatto con le opere di un grande artista: il locale di viale Belforte ospiterà infatti la mostra del grafico e pittore Emiliano Cavalli, dal titolo “La forma del Cuore”.

Un allestimento artistico che nasce come unione di due mostre dell’artista che hanno girato l’Italia, venendo esposte a Roma e a Milano, “Battiti” e “#unasecondaoccasione”. In più l’artista esporrà proprio al Salotto, per la prima volta, sei opere inedite. Rendendo così “La Forma del Cuore” un allestimento unico e inedito, che farà la sua prima apparizione al Salotto di Vito Lionetti, nell’ambito della serata di presentazione della nuova realtà culturale Cuori InVersi.