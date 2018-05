Al Santuario il concerto dei cori

La trentanovesima rassegna corale, svoltasi in serata, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, ha visto esibirsi il Coro Alpe di Saronno, il Coro Gioventù Alpina di Cremona e il Coro Desdacia Tellini di Sondrio. Presenti il sindaco Alessandro Fagioli, e altre autorità locali. Il primo cittadino, a nome della Città, ringrazia i cori con un targa, a memoria della partecipazione alla rassegna.

Il sindaco, prendendo spunto dal coro cremonese composto da giovanissimi: “Sono sorpreso di vedere molti giovani nel coro, mi incuriosisce cosa li spinga a preferire un hobby di questo tipo, che normalmente attira un pubblico più maturo, rispetto ad altri svaghi. Vorrei riuscire a trasferire lo stesso entusiasmo ai nostri giovani saronnesi, coinvolgendoli con iniziative e progetti che mantengano vive nel tempo, la tradizione locale del Coro Alpe. Per questo motivo, l’anno prossimo, in occasione del 40°, ho in mente di coinvolgere la Regione. Ringrazio Don Armando per aver concesso l’utilizzo del Santuario, gli sponsor e tutta l’organizzazione”.

L’evento ha attirato l’attenzione dell’assessore regionale con deleghe all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, il quale ha dichiarato: “Sono appassionato di cori alpini, per questo mi fa ancor più piacere essere qui stasera. Siamo in una regione molto vasta e l’unico modo per poter mantenere i rapporti fra città geograficamente così lontane, è quello di fare rete, coordinare sul territorio una serie di iniziative culturali”.