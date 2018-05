Al teatro di Varese la premiazione di “Esprimi i tuoi diritti”

Si terrà giovedì 24 maggio dalle 9.30 al Teatro di Varese in Piazza Repubblica, la cerimonia di proclamazione dei vincitori del concorso “Esprimi i tuoi Diritti”.

La mattinata, ad ingresso libero, comincerà con la proiezione del film “Vado a scuola”, storia di quattro bambini che, dall’Africa all’India, dall’Atlante alla Patagonia affrontano enormi distanze, superano ostacoli e pericoli di ogni genere per riuscire ad andare a scuola e affermare così il loro diritto alla conoscenza.

Seguirà poi la vera e propria premiazione del concorso, con la proiezione dei video realizzati dai vincitori.

A condurre la manifestazione sarà Claudio Madia artista e scrittore, noto anche per la conduzione negli anni ’90 de l’Albero azzurro, la trasmissione di RAI 1 per bambini e ragazzi.

Sarà una mattinata davvero speciale, per genitori, insegnanti, cittadini, istituzioni, e per alunni, studenti e quanti, a centinaia in 27 classi di 15 scuole di Varese e provincia, hanno partecipato al concorso “Esprimi i tuoi diritti”.

NONA EDIZIONE PER “ESPRIMI I TUOI DIRITTI”

Il concorso, arrivato alla nona edizione, negli ultimi 3 anni si è focalizzato sull’interpretazione e l’approfondimento degli articoli della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, diventando un vero e proprio progetto realizzato dal Villaggio SOS di Morosolo per creare una rete tra gli attori che sul territorio di Varese e provincia si occupano dei diritti dei minori…

Dal 2016 è organizzato insieme a UNICEF Sezione di Varese, in collaborazione con il Comune di Varese, La Prealpina, l’Ufficio scolastico per la Lombardia – sezione di Varese. Vanta il Patrocinio della Provincia di Varese, dei Comuni di Casciago, Maccagno, Malnate e Saronno, del CPL (Centro promozione della legalità) e della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Saranno premiati i lavori di 8 classi, divise per elementari, medie e superiori, di cui 3 menzioni speciali ad altrettante classi oltre a una menzione speciale per un lavoro individuale.

La Giuria della nona edizione è composta da: Pietro Bianchi titolare Areafilm, Daniela Bramati editore La Prealpina, Elda GarattiUNICEF, Sezione di Varese, Alberto Lavit fotografo professionista, titolare Galleria d’Arte, Bambi Lazzati direttrice Premio Chiara, Francesca Manca Magistrato – Associazione Sulle Regole, Giulio Rossini Filmstudio 90.

A loro si aggiunge una Giuria Giovani, formata da rappresentanti degli scout di Younicef e ospiti del villaggio.

IL PROGRAMMA

ore 9.30 – saluti di benvenuto da parte delle Autorità e inizio della manifestazione

ore 9.40 – proiezione del film VADO A SCUOLA

ore 10.40 – inizio della Cerimonia di premiazione dei 10 lavori risultati vincitori

ore 12.30 – termine dell’evento