Al Twiggy il cantautore folk-rock Bellone

Appuntamenti al Twiggy Cafè di Varese per sabato 5 e domenica 6 maggio. Sabato sera torna l’appuntamento con Soul Casserole, con il dj inglese Simon Yates, resident a Brighton, Derby, Sheffield e Ibiza e molte altre città sparse per l’Europa.

Domenica sera invece, appuntamento con Manuel Bellone (ore 21:30, ingresso libero). Il cantautore affonda le sue radici nella tradizione del folk e del country americano, con lo spirito rock ‘n’ roll che contraddistingue quella terra.

Dalla sua prima uscita con l’ EP “Lost Every Night Alone”nel 2013, il cantautore folk-rock Bellone, influenzato da artisti quali Ryan Adams, Neil Young e Gram Parsons, passando per le opere di Alfons Maria Mucha, fino alla musica tradizionale americana, al Rock ’n’ Roll inglese, tornando poi ai profumi della campagna Siciliana, arriva nel 2015 “Light From The Grave”, album che promuove in Italia in primis, e che porta l’artista al suo primo vero Tour Europeo, che include Inghilterra, Germania, Austria, Francia, Polonia, Danimarca, Svezia e Norvegia, partecipando anche a diversi festival come l’internazionale Live At Heart a Orebro (SWE), il Jazz&Blues Festival a Motala(SWE), L’Urban Eco Festival etc.

Ingresso libero alle serate.