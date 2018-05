Al via gli eventi dell’areonautica militare a “Il Centro” di Arese

Grande partecipazione sabato 12 maggio per l’inaugurazione a Il Centro di Arese che

accoglie, per il secondo anno consecutivo, il ricco programma di appuntamenti in collaborazione con Aeronautica Militare.

Galleria fotografica L'aeronautica militare a Il Centro di Arese 4 di 4

All‘inaugurazione hanno partecipato anche il Generale Silvano Frigerio dell’Aeronautica Militare, Marco Brunelli, patron del gruppo Finiper che, insieme a Walter Villadei, cosmonauta dell’Aeronautica, hanno incontrato scolaresche e appassionati raccontando con emozione, attraverso le proprie esperienze, i valori di Aeronautica Militare che quest’anno compie 95 anni di grandi successi, imprese e record.

Nel corso della giornata si sono susseguite, inoltre, le eleganti esibizioni delle campionesse di ginnastica ritmica ‘Le Farfalle’ e gli atleti della ginnastica artistica maschile. A conclusione della giornata, la serata è stata animata dallo straordinario concerto della cantante newyorkese Joyce Elaine Yuille accompagnata da elementi della Fanfara della 1ª Regione Aerea.

Gli appuntamenti proseguono fino al prossimo 20 maggio con dimostrazioni, convegni, concerti ed esibizioni legate al mondo del volo.