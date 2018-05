Al via JAZZaltro con Peter Erskine and The Dr.Um Band

Domenica 6 maggio, alle ore 21, al Cinema Teatro Nuovo Area 101 di Olgiate Olona (via Bellotti, 22, ingresso unico 15 euro. info e prevendite www.ciaotickets.com), ritorna, per il nono anno, JAZZaltro, la rassegna ormai punto di riferimento per la musica di qualità per la zona tra Varese e Milano.

Ad inaugurare JAZZaltro sarà Peter Erskine and The Dr.Um Band, formazione che vede il batterista di fama internazionale suonare con il trio formato da Bob Sheppard al sassofono, John Baesley alle tastiere e Damian Erskine al basso.

Negli ultimi anni, Peter Erskine è ritornato al suo primo amore: la fusion e l’R&B. Dr. Um, autoprodotto da lui stesso, segna il ritorno a “quel modo di suonare la batteria che era conosciuto da tutti quando ero giovane e durante gli anni in cui suonavo nei Weather Report e negli Steps Ahead.”

Ecco tutti gli appuntamenti della rassegna: Peter Erskine and The Dr.Um Band (Olgiate Olona – 6 maggio), Jochen Rueckert Quartet feat. Mark Turner (Olgiate Olona – 27 maggio), Ian Shaw Four feat E. Zirilli, A. Di Liberto, T. Scannapieco (Busto Arsizio – 29 giugno), Francesca Ajmar Quartet Tétrade (Busto Arsizio – 7 luglio), Cordoba Reunion (Gallarate – 14 luglio), Elida Almeida Capo Verde Rhythm and Soul (Fagnano Olona – 15 luglio), Trabucco Bros Quintet (Gorla Minore – 3 agosto), Sugarpie and the Candymen (Olgiate Olona – 1 settembre), Xyquartet Orbite (Somma Lombardo – 7 settembre) e Giudo Manusardi trio ospiti Claudio Chiara e Luca Conti (Olgiate Olona – 28 settembre).