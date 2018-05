Al via la Fiera di San Pancrazio: protagonisti i giovani e le “stelle”

E’ tutto pronto per l’11esima edizione della Fiera di San Pancrazio, appuntamento centrale della vita sociale e culturale del paese, un evento che ogni anno porta a Vedano importanti personalità della cultura e della musica, coinvolgendo le scuole, decine di volontari e tutta la comunità parrocchiale.

Da domani, sabato 12 maggio, per una settimana, il Parco Spech sarà lo scenario di incontri, spettacoli, momenti di intrattenimento, legati come di consueto da un filo conduttore, quest’anno affidato all’ultimo verso dell’Inferno di Dante: “E quindi uscimmo a riveder le stelle“, e dedicato ai giovani: “Diventare grandi: la sfida della libertà”.

«Niente di più impegnativo che iniziare con una delle chiuse più famose della nostra

tradizione poetica italiana – spiega Walter Cortellari, presidente dell’Associazione “Fiera di San Pancrazio” – Le stelle sono la meta di Dante nel suo cammino di ricerca e purificazione: rappresentano la riconquista della luce dopo la caligine e il buio infernale, la meta a cui tendere nel percorso di purificazione della seconda cantica fino alla visione suprema di Dio “l’amor che move il sole e l’altre stelle”. Dante non compie questo viaggio solo per sé, ma per tutta l’umanità: perciò la sua esperienza riguarda l’uomo e il suo desiderio di luce, pienezza e felicità. Dante tiene desto in noi questo desiderio e ammonimento a non cedere e a non accontentarci di qualcosa di meno del cielo: ci ricorda infatti che siano fatti per le stelle, non per il lamento, la rinuncia, la stanchezza. Questo diventa allora il messaggio che l’XI Fiera di San Pancrazio con il suo titolo vuole comunicare: nonostante il limite, la paura, la tentazione di fermarsi o tornare indietro, meglio per l’uomo affrontare il rischio del cammino alla ricerca di un senso e di un significato ultimo, che la parola “stelle” condensa emblematicamente».

San Pancrazio 2018: il programma

Gli appuntamenti da non perdere sono davvero tanti: si apre sabato 12 maggio proprio con una conferenza sul tema della Fiera con il professor Franco Nembrini, docente, divulgatore e autore di due libri su Dante.

Domenica 13 maggio un’altra interessante conferenza con la professoressa Chiara Rossi sul tema “Come le stelle del cielo. Dalla scoperta della Realtà alla domanda di Senso”, con un viaggio attraverso l’opera di grandi artisti per comprendere il rapporto dell’uomo con la realtà, muovendo dall’idea che questa possa essere letta come rimando ad Altro.

Lunedì 14 maggio “L’azzardo del giocoliere”,una conferenza spettacolo del professor Federico Benuzzi sull’arte della giocoleria e la matematica del gioco d’azzardo.

Martedì 15 il programma prosegue con una tavola rotonda a cura del Gruppo giovani di Confapi su “Start up e Pmi: opportunità e rischi per i giovani“.

Ancora i giovani al centro dell’incontro di mercoledì 16 con “Buone notizie dal mondo dei giovani”, un incontro con Elisabetta Soglio, caporedattore del Corriere della Sera e responsabile del supplemento settimanale “Buone notizie”. Partecipa Filippo Ciantia, direttore della Fondazione Banco Farmaceutico.

Giovedì 17 maggio il palcoscenico della Fiera sarà tutto per i ragazzi dell’Istituto comprensivo Silvio Pellico, con tanti studenti che si sfideranno a colpi di cultura con le Olimpiadi di lettura.

Venerdì 18 maggio, in occasione dell’imminente ordinazione sacerdotale di don Alessandro Bernasconi, un regalo per lui da parte della comunità parrocchiale, con lo spettacolo “Fare un’anima” di Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo.

Sabato 19 grande spettacolo musicale con la violinista e performer lituana Saule Kilaite, che unisce danza, musica e linguaggio teatrale per un immaginario viaggio intorno al mondo.

Domenica 20 maggio la chiusura della Fiera sarà affidata alla Filarmonica Ponchielli che offrirà un grande concerto.

Per tutta la settimana cucine aperte al Parco Spech, intrattenimento per bambini e ragazzi, mostre e tante proposte tra divertimento e cultura.

QUI potete leggere e scaricare il programma dettagliato dell’11esima edizione della Fiera di San Pancrazio