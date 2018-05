Al via la grande fiera dell’asparago bianco di Cantello

Grande attesa per la 78° edizione della Fiera dell’Asparago di Cantello, che prenderà il via in questo fine settimana.

Oggi pomeriggio, all’Istituto comprensio di Cantello, una prima iniziativa con i ragazzi delle scuole e da domani – sabato 12 maggio – si entra nel vivo della festa, che si terrà come sempre al Palatenda di via Collodi.

Sabato 12 e domenica 13 a partire dalle 16.30 sarà aperto il mercatino dei sapori con la possibilità di acquistare tanti prodotti a base di asparagi, asparagi freschi e altre cose buone dei produttori locali.

Dalle 19.30 apertura delle cucine con risotto agli asparagi, asparagi alla Bismark, costine e grigliata mista.

Dalle 21 serata danzante con l’orchestra “Sogno italiano”.

Si replica nel fine settimana del 17, 18 e 19 maggio con un programma ancora più ricco.

Tutto il programma sulla pagina Facebook della Fiera