Al via Magnolia Estate. Tra i nomi St. Vincent, Khalid e Benjamin Clementine

Da oltre dieci anni il Circolo Magnolia è il crocevia milanese dei più importanti artisti, gruppi e dj italiani e internazionali. Punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di musica, anche questa estate porterà nel parco più bello di Milano un programma fitto: 126 giorni consecutivi tra festival, party a tema ed eventi speciali per una selezione artistica ricercata che come da tradizione toccherà i più svariati generi musicali, dall’elettronica al rap, dal metal al reggae. Anche per quest’anno il CIRCOLO MAGNOLIA vede rinnovata la partnership con Spotify.

Magnolia Estate prende il via venerdì 18 maggio con un grande Opening Party che ospiterà i CASINO ROYALE, storica band milanese. A seguire il dj set di Lele Sacchi, dj e radiofonico milanese riconosciuto a livello internazionale come una delle icone della scena elettronica house italiana e Mall Grab, giovane producer australiano che in pochi anni si è distinto per una deep house caratterizzata da una manipolazione dei suoni sofisticata, con accenni alla vaporwave.

I Casino Royale sono partiti con i primi lavori (Soul of Ska, Jungle Jubilee e Ten Golden Guns) ispirati agli Specials e ai Clash, con sonorità vicine al mondo reggae e ska, distinguendosi per i loro live trascinanti ed esplosivi. In costante evoluzione, nel corso della loro prolifica carriera artistica si sono aperti a contaminazioni con l’hip hop, il trip hop, la sperimentazione elettronica, il jazz, il soul e il raggae. Nel 2017 hanno festeggiato i 20 anni dalla pubblicazione di CRX, album d’avanguardia e seminale co-prodotto insieme a Tim Holmes, che è stata fonte di ispirazione per diversi artisti italiani di generazioni successive, da Levante a Ralf, da Edda a Fabrizio Mammarella. Questa attitudine a rinnovarsi si ritrova ancora adesso in uno show pieno dei loro classici nell’ennesima versione contemporanea e nell’anteprima di alcuni nuovi brani che anticipano l’uscita invernale di un nuovo lavoro discografico.

Anche questa estate il CIRCOLO MAGNOLIA presenterà un calendario ricco di eventi speciali che permetteranno di vivere il parco dell’Idroscalo anche di giorno, per attività non solo dedicate alla musica. Tra questi Piano Alba, l’appuntamento di Piano City alle cinque del mattina con il pianista ucraino Pol Solonar domenica 20 maggio, la Festa del Giappone, una giornata dedicata alla cultura nipponica, con eventi legati ad arte, cultura e gastronomia giapponese domenica 3 giugno e la Magnolia Run, la 6 km più amata dai milanesi che torna anche quest’anno all’Idroscalo domenica 1 luglio

MAGNOLIA ESTATE prende vita nell’area verde di 20.000 mq dell’Idroscalo, dotata di un palco principale, in linea con i grandi festival europei, un punto ristoro di street food che si aggiunge alla pizzeria e all’hamburgeria, una zona chill con sdraio e un Beer Market in cui si potranno assaggiare birre provenienti da tutto il mondo. Per tutta la stagione estiva non sarà necessaria la tessera Arci, tutti i giorni dalle 19.00 sarà possibile cenare e inoltre sarà distribuita gratuitamente presso tutti i punti bar l’acqua, depurata e disponibile sia liscia che frizzante.

Il CIRCOLO MAGNOLIA, situato in uno stupendo polmone verde a un passo dalla città, non è solo un rifugio per gli amanti della musica, ma un’occasione per tutti i cittadini di vivere liberamente uno spazio unico e accogliente dall’atmosfera internazionale.

I PRIMI NOMI ANNUNCIATI

Questi i primi eventi confermati di MAGNOLIA ESTATE 2018 tra cui la performance della cantautrice e icona statunitense St. Vincent, per quella che sarà l’unica data italiana e i live della nuova rivelazione dell’R&B Khalid e dell’artista britannico vincitore del Mercury Prize Benjamin Clementine. Freschi di annuncio gli headliners di Radar Festival, venerdì 8 e sabato 9 giugno: Sampha, The Black Madonna, Charlotte Gainsbourg, Superorganism, Abra e molti altri.

Venerdì 18 Maggio – Magnolia Grand Opening Night w/ Casino Royale, Lele Sacchi e Mall Grab

Sabato 19 maggio – Fresh Prince Night w/ Egreen

Domenica 20 Maggio – The Damned

Venerdì 25 Maggio – MI AMI FEST

Sabato 26 Maggio – MI AMI FEST

Venerdi 1 Giugno – Ellen Allien

Domenica 3 Giugno – La Festa del Giappone

Mercoledì 6 Giugno – IN FEST

Venerdì 8 Giugno – RADAR FEST

Sabato 9 Giugno – RADAR FEST

Lunedì 11 Giugno – Bad Religion

Giovedì 14 Giugno – Fine Before You Came

Venerdì 15 Giugno – Twist and Shout! presents Gran Ballo di Fine Anno

Domenica 17 Giugno – Pain of Salvation

Martedì 19 Giugno – Nebula

Mercoledì 20 Giugno – Mezzosangue

Lunedì 25 Giugno – Rise Against

Martedì 26 Giugno – Ron Gallo

Mercoledì 27 Giugno – St. Vincent

Giovedì 28 Giugno – NOFX x Punk in Drublic Fest

Venerdì 29 Giugno – Noyz Narcos

Sabato 30 Giugno – ASTRO w/ Jon Hopkins

Domenica 1 Luglio – Solomacello fest – Episodio 2

Lunedì 2 Luglio – Soulfly

Mercoledì 4 Luglio – Action Bronson

Giovedì 5 Luglio – Godspeed You! Black Emperor

Domenica 8 Luglio – UNALTROFESTIVAL w/ James Bay

Lunedì 9 Luglio – White Buffalo

Martedì 10 Luglio – Khalid

Mercoledi 11 Luglio – Albert Hammond Jr

Giovedi 12 Luglio – Mecna

Venerdì 13 Luglio – Chinese Man

Lunedì 16 Luglio – Vince Staples

Mercoledì 18 Luglio – SOJA

Giovedì 19 Luglio – Benjamin Clementine

Lunedì 23 Luglio – Pallbearer

Mercoledì 25 Luglio – Goblin di Claudio Simonetti

Domenica 29 Luglio – Chelsea Wolfe + Brutus

Martedì 31 Luglio – Ministry

Martedì 7 Agosto – The Vandals

Giovedì 9 Agosto – Madball

Domenica 19 Agosto – The Used | Counterparts

Lunedì 20 Agosto – Black Dahlia Murder

Mercoledì 22 Agosto – Nick Murphy

Martedì 28 Agosto – Flogging Molly

Giovedi 13 Settembre – Sofi tukker