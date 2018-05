Alberto Contador a Malpensafiere per il convegno Mapei sport

Grandi personaggi dello sport, ma anche della medicina e del mondo imprenditoriale saranno sabato 26 maggio a MalpensaFiere. L’occasione sarà l’ottava edizione del convegno del Centro Ricerche Mapei Sport. Di “Allenamento e performance: una visione internazionale” tratteranno preparatori, medici e atleti attivi nel mondo dello sport di alto livello provenienti da tutto il mondo.

Con inizio alle ore 9, studenti e appassionati potranno vivere una mattinata ricca di interventi qualificati: prevenzione degli infortuni nel calcio, di Alan McCall, dell’Arsenal di Londra, pianificazione e controllo dell’allenamento in diversi campionati europei, di Andrea Azzalin, della squadra francese del Nantes, asimmetrie nel ciclismo: relazione tra i test di forza e le simmetrie di pedalata di Matteo Azzolini, tecnico sportivo del Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona, applicazione del “work-balance modeling” per il monitoraggio e la prescrizione del carico di lavoro di Nathan Townsend, Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital di Doha, Qatar.

Verrà quindi presentato il 7° bando di ricerca “Aldo Sassi”, promosso da Mapei Spa e Camera di Commercio di Varese, dal titolo “Relazione tra carichi di lavoro e prestazione fisica dei calciatori”. La presentazione sarà a cura di Andrea Bosio, responsabile del settore ricerca scientifica di Mapei sport. L’assegno di ricerca di 10mila euro, intitolato alla memoria del professore che ha guidato il centro di Olgiate Olona dal 1996 al 2010, verrà assegnato al neo laureato in scienze motorie che, in base al curriculum presentato e agli esiti di un colloquio, sarà ritenuto idoneo a poter svolgere il progetto di ricerca in conformità ai criteri espressi nel bando disponibile su www.mapeisport.it.

Il convegno si concluderà con la tavola rotonda intitolata “Tradizioni, culture e metodi di allenamento: ogni paese è diverso, qual è il modello vincente?” a cui parteciperanno l’amministratore unico di Mapei spa Giorgio Squinzi e nomi di spicco provenienti dal mondo dello sport a cui Mapei Sport offre i suoi servizi come il campione di ciclismo Alberto Contador, tra i sei corridori nella storia in grado di vincere in carriera Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España. Il campione iberico è legato al centro diretto a Olgiate Olona da Claudio Pecci perché vi si affidano i ragazzi della sua Polartec Kometa e gli ex compagni della Trek Segafredo. Alla tavola rotonda parteciperanno anche Max Menetti, allenatore della Pallacanestro Reggiana fino all’ultimo campionato, e il capitano del Sassuolo Calcio, Francesco Magnanelli.