Alberto e la sindrome di Down

Alberto ha 23 anni, ha amici e una passione per lo sport, ha da tre anni un lavoro in cucina e ha anche la sindrome di Down. Quel cromosoma in più che accompagna dalla nascita non solo lui, ma anche la sua famiglia, compreso il papà Ezio.

Alberto ed Ezio Meroni sono questa sera a Gallarate, alla scuola d’infanzia Borgomaneero, per presentare il libro “Scoprirsi Down. La storia di Alberto, raccontata da lui stesso”.

L’appuntamento è alle 20.45 di questa sera, lunedì 14 maggio, alla scuola d’infanzia Borgomanero di Sciarè, via Cattaneo 23, Gallarate.