Alcol prevention yeah quest’anno festeggia la fine della scuola

Siamo arrivati alla quindicesima edizione: venerdì 8 giugno, dalle 8 in Corso Matteotti e piazza Podestà e dalle 15 alle 24 anche in altre piazze del centro di Varese, piazza Monte Grappa, Repubblica, e Carducci, si terrà Alcol Prevention Yeah, l’apprezzata manifestazione di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’abuso di alcol, dedicata ai ragazzi e non solo.

Un evento che quest’anno cade in una data scelta non a caso: coincide infatti con l’ultimo giorno di scuola: «E’ un giorno in cui da diversi anni è consuetudine, per gli studenti, festeggiare in centro Varese, e tra i festeggiamenti è previsto anche andare fuori a bere – ha spiegato Manuele “Meme” Battaggi, della cooperativa Lotta contro L’emarginazione – E’ sembrato perciò il momento giusto per l’Alcol Prevention Yeah, che vuole stare dentro questi festeggiamenti accompagnando i ragazzi in un divertimento consapevole».

«L’Alcol Prevention Yeah – ha spiegato l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Strazzi – è un momento importante per sensibilizzare i giovani al divertimento sicuro, illustrando i tanti e pericolosi rischi connessi all’abuso dell’alcol, dalla prevenzione stradale a molto altro. Per questo oltre ai momenti di svago e divertimento previsti dal programma ci saranno dei veri luoghi dove i giovani potranno essere informati su questo tema: siamo sicuri infatti che una maggiore consapevolezza sui rischi che l’abuso comporta può avere effetti positivi sulle giovani generazioni e sui loro comportamenti e abitudini. Inoltre questo evento si aggiunge ai tavoli di lavoro che portiamo avanti tutto l’anno che hanno l’obiettivo di coinvolgere direttamente i giovani per renderli protagonisti e consapevoli delle loro scelte».

COSA SUCCEDE ALL’ALCOL PREVENTION DAY

Dietro il semplice ma diretto slogan di quest’anno, “Fai guidare qualcun altro” la giornata dell’8 giugno raccoglie moltissime iniziative, spesso ben collaudate e apprezzate dai ragazzi.

Tutto il centro di Varese sarà coinvolto nell’evento: innanzitutto, i bar del centro avranno a disposizione un kit di prevenzione con etilometri monouso, materiali informativi sugli effetti dell’alcol, sulla somministrazione di alcolici ai minori e sulla guida in stato di ebbrezza. Anche l’unità mobile discobus riconoscibile per l’affresco “caravaggesco” di Andrea Ravo Mattoni realizzato dall’artista sulle fiancate un paio di anni fa, con gruppi di peer educator sarà presente nelle piazze e nelle vie del centro con etilometro professionale, materiali informativi e gadget di APY.

La Polizia Stradale, in piazza Carducci, e la Polizia Locale, in piazza Monte Grappa, allestiranno invece degli infopoint con possibilità di utilizzare simulatori di guida in stato di ebbrezza, occhiali speciali che simulano gli effetti dell’abuso di alcol ed etilometri: simulazioni apprezzatissime da anni, che hanno avvicinato sempre più ragazzi e forze dell’ordine in questi anni.

DANZE IN PIAZZA E SILENT DISCO PER L’ULTIMA SERA DI SCUOLA

la silent disco

Diversi, e in diversi punti del centro, i momenti di intrattenimento: i primi a partire saranno gli studenti del Liceo Artistico “Frattini” che in Corso Matteotti a partire dalle 8 faranno installazioni artistiche in diretta, animando anche tutta la mattina dell’ultimo giorno di scuola in piazza Podestà, e torneranno poi, dalle 18 alle 24, per il live music a cura delle band degli studenti del liceo artistico.

In piazza Repubblica invece dalle 15 alle 20 esibizioni di parkour (InMove) e skate (Rolling Maple), mentre in piazza Carducci balli di musica popolare (Folkeria) e di musica brasiliana (maracatù) dalle 21 e alle 24, con tanto di “lezioni personalizzate” per chi ci vuole provare.

In piazza Monte Grappa invece esibizioni di rock’roll acrobatico, (Rock’roll Varese) danza del ventre (Nashat danza), breakdance (Street Moon School) dalle 15 in poi, con conclusione serale a base di “silent disco” a cura di Mondovisione fino alle 24: dei tre dj in consolle, da ascoltare con le cuffie, c’è anche Ariele Frizzante.

TORNA IL CONCORSO PER IL MIGLIOR COCKTAIL POCO ALCOLICO

E’ ormai un grande classico, il perno su cui “gira” l’intera giornata: anche quest’anno c’è il concorso per il miglior cocktail leggermente alcolico, che vede la partecipazione dei bar del centro cittadino valutato da diverse giurie, tra cui una tecnica che prevede esperti del settore (rappresentanti di Onav, Slowfood, Associazione Commercianti, Cfp) e una giuria di giovani scelta tra gli studenti del CFP.

ALCOL PREVENTION YEAH, UNA RETE PER L’ORGANIZZAZIONE

L’evento è organizzato dalla Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione in collaborazione con il Comune di Varese e l’Informagiovani, all’interno dei progetti Discobus e Notti sicure. L’evento ha la collaborazione inoltre dei partner: Confcommercio, Confesercenti, Aibes, Onav, Barman at work, Slow Food, Fipe, Agenzia formativa CFP, Liceo Artistico “Frattini”, Ufficio Scolastico Provinciale, Contralco. All’iniziativa partecipano attivamente anche la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Varese.

Media partner dell’evento sono: Varesenews e Viva Mag.