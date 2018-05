Alessandro Covi grande protagonista nei Paesi Baschi

Un Alessandro Covi regale torna dai Paesi Baschi con un bottino eccellente. Il giovane corridore di Taino, impegnato nella categoria Under23 (l’anticamera del professionismo) con il Team Colpack, ha partecipato alla corsa a tappe “Vuelta al Bidasoa” centrando due successi e un secondo posto di giornata, la classifica degli scalatori e quella a punti. E la seconda posizione finale in classifica.

Covi, classe 1998, ha letteralmente fatto saltare il banco nelle ultime due frazioni: prima si è imposto sul traguardo di Orio (foto U. Demi / Vuelta al Bidasoa) regolando il gruppetto dei migliori con uno scatto secco nell’ultimo chilometro che gli ha permesso di arrivare da soli con 4″ sui rivali. Poi il capolavoro nella tappa finale: fuga inizialmente solitaria cominciata ai -50 chilometri tra salite e maltempo e vittoria nella volata a due (nella città di Irun) sullo spagnolo Juan Pedro Lopez (pupillo di Alberto Contardor) che ha vinto la “Bidasoa” mantenendo 29″ di vantaggio sul varesino.

«Dopo aver vinto la terza tappa non avevo niente da perdere, mi sono trovato davanti al primo Gpm e stavo bene – ha raccontato Covi al termine della gara – La Caja Rural aveva fatto il forcing e tagliando fuori tutta la Polartec (la squadra di Lopez ndr) e allora ci ho provato. In discesa ho guadagnato e allora ho provato ad arrivare all’arrivo. Ho dato tutto per prendere la maglia, ma quando ho visto che Lopez stava rientrando l’ho aspettato e mi sono preso la tappa. Sono contento di come è andata questa corsa e devo ringraziare tutti i compagni perché abbiamo fatto davvero un bel lavoro».

Per il 20enne varesino del Team Colpack il computo di vittorie di quest’anno sale a quota 3: Covi aveva già infatti vinto una gara in Toscana a inizio stagione.