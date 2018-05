Alfieri: “Scontro istituzionale senza precedenti, va difesa la Costituzione”

«Il momento politico che sta attraversando il nostro Paese è delicatissimo. Dopo le gravi parole di ieri di Lega e M5S rivolte a Sergio Mattarella è fondamentale difendere il Quirinale e la Costituzione. Le conseguenze più gravi dell’irresponsabilità di Salvini e Di Maio rischiano di subirle gli italiani con mutui per le famiglie più cari e accesso al credito per le piccole imprese più difficile».

A dirlo è il senatore e segretario regionale del Partito Democratico Alessandro Alfieri che ribadisce l’avvitamento della politica in uno scontro istituzionale che non ha precedenti:

«Come hanno ribadito anche questa mattina gli imprenditori all’assemblea di Confindustria Varese, stare in Europa da protagonisti, garantire stabilità al Paese e controllare il nostro debito è la premessa per promuovere la crescita dei nostri territori. Questo significa pensare al futuro dell’Italia e dei cittadini. Quello a cui abbiamo assistito in queste settimane, e soprattutto nelle ultime ore, è invece un tentativo di far precipitare il Paese nella confusione per un becero calcolo elettorale».