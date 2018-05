Alla Canetta insegniamo ai bambini a mettere le mani in pasta

«Mani in pasta» è questo il nome dell’iniziativa che è stata organizzata dalla scuola Primaria “G. Canetta” – I. C. Varese 3 Vidoletti. A salire in cattedra, per una lezione particolare, è stato il pizzaiolo quattro volte campione del mondo Leo Coppola e con lui una parte della squadra “acrobatica” che hanno insegnato ai bambini i segreti per un impasto mondiale… o almeno ci ha provato.

Dopo pochi minuti è cominciata la guerra della farina e le pizze hanno cominciato a volare davvero. Coppola ha spiegato che per i bambini è stata un’esperienza sensoriale importante perché hanno potuto mettere le mani nella farina, impastare, creare un disco di pasta e sentire sulla pelle le sostanze che compongono uno dei piatti più amati al mondo.