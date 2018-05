Alla festa della mamma le azalee Airc tornano in piazza per la ricerca

Domenica 13 maggio – in occasione della Festa della Mamma – Azalea della Ricerca sarà in 3.700 piazze insieme ai 20 mila volontari per distribuire 580mila azalee e raccogliere fondi a sostegno dei ricercatori.

Questo fiore, simbolo della battaglia contro i tumori femminili, ha permesso ad AIRC, solo negli ultimi 5 anni, di sostenere 498 progetti di ricerca e 126 borse di studio per studi sulla prevenzione, la diagnosi e la cura di questi tumori.

L’iniziativa sarà anche a Varese e provincia in 35 piazze per distribuire le azalee. Qui il link per trovare tutti i punti di distribuzione: https://www.lafestadellamamma.it/trova-la-piazza