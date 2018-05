Alla festa della Scaià torna “Ti prendo e ti orto via”

Dopo la sottoscrizione dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals) da parte dell’Assemblea Generale dell’Onu nel settembre 2015, organizzazioni internazionali, governi nazionali ed enti territoriali, associazioni imprenditoriali e della società civile si stanno mobilitando in tutto il mondo per disegnare e realizzare politiche e strategie volte a conseguire i 17 Obiettivi su cui tutti i Paesi si sono impegnati.

Nel contesto di questa ampia mobilitazione, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS), organizza ogni anno insieme ai suoi Aderenti e con il supporto dei partner il Festival dello Sviluppo Sostenibile, una grande manifestazione di sensibilizzazione e di elaborazione culturale-politica, diffusa su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo del Festival è quindi quello di diffondere la cultura della sostenibilità, contribuendo in questo modo a portare l’Italia su un sentiero di sostenibilità.

Anche Ti prendo e ti ORTO via, un progetto promosso da Cooperativa Totem in partnership con il Comune di Marnate e sostenuto da un finanziamento di Fondazione Cariplo parteciperà al Festival. Ti prendo e ti ORTO via ha lavorato in questi due anni sulla sostenibilità alimentare nel territorio della Valle Olona attraverso il sostegno alla creazione di orti urbani, a progetti scolastici di sensibilizzazione, scambio e solidarietà sul tema dell’alimentazione, alla costruzione di una rete di rivendita diretta e locale, all’affiancamento a giovani che desiderano avviare un’impresa agricola.

Così commenta Lucia Agostinelli coordinatrice del progetto per la Cooperativa Totem. “Ci piace il nostro lavoro perché ci piace lavorare sul territorio e a contatto con le persone. È sicuramente impegnativo, ma da grandi soddisfazioni. Sapere che le nostre azioni locali non sono isolate, ma rientrano in un contenitore più ampio che è quello dell’agenda 2030 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU rafforza ulteriormente il senso di quello che noi, con tutti i soggetti del territorio, stiamo facendo”

Queste le parole del sindaco di Marnate Marco Scazzosi: “Siamo orgogliosi che anche Ti prendo e ti ORTO via è stato incluso nel festival della sostenibilità con un evento che organizzeremo il 3 giugno presso il Comune di Marnate, all’interno della tradizionale Festa della Scaià. È un grande risultato poter riunire una nostra festa tradizionale a cui tutti noi cittadini siamo molto legati con un evento sulla sostenibilità che ha un valore nazionale e internazionale” .

Durante tutta la giornata della festa della Scaià, festa da sempre promossa e organizzata dal Comune di Marnate e dalla Pro Loco, sarà coordinato da Ti prendo e ti ORTO via un mercato di produttori locali, per dare visibilità ad un’esperienza di filiera corta che sta nascendo sul nostro territorio, quella della Piccola Poetica Distribuzione Organizzata.

Alle 10:30 ci sarà uno spazio dedicato ai due anni di progetto di Ti prendo e ti ORTO via in Sala Consiliare: verranno raccontate le esperienze di resilienza fatte dal progetto sulla sostenibilità in Valle Olona e in chiusura sarà presentato il filmato realizzato da Michele Orlandi su l’esperienza di un giovane che sogna di avviare un’impresa agricola.