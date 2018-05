Alla guida quasi in coma etilico

Al volante al limite del coma etilico.



Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 34enne disoccupato di Varese, poiché resosi responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza.

In particolare i militari dell’Arma hanno controllato l’uomo mentre transitava in via Tarvisio alla guida della propria auto, una Fiat Stilo, in evidente stato di alterazione psico-fisica conseguente all’abuso di bevande alcoliche.

Sottoposto ad accertamento mediante esame strumentale, risultava essersi messo alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico pari a 2,3 g/l circa (quasi da coma etilico).