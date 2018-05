Alla pelletteria Pisoni il premio per la vetrina più bella della Primavera in fiore

Sono stati premiati ieri, lunedì, dall’assessore al Marketing territoriale Paola Magugliani i vincitori del concorso vetrine, organizzato, in occasione della Primavera in fiore 2018, dal Comitato Commerciati Centro Cittadino in collaborazione con ASCOM e Distretto del Commercio.

Quaranta i negozi che hanno partecipato, regalando alla città un’atmosfera primaverile: “Tutta l’iniziativa è stata un vero successo – ha affermato l’assessore – abbiamo portato tanta gente in città e ne hanno beneficiato tutti: grazie a chi, come i commercianti che hanno reso ancora più belle le loro vetrine, ha lavorato per rendere la città più attrattiva e per offrire decoro e colore alle vie della città”.

I primi tre classificati sono Pisoni Pelletteria – piazza Garibaldi (234 like sulla pagina Facebook del Distretto del Commercio), Garibaldi 1 – piazza Garibaldi (197 like), Fioreria Colombo – via Mazzini, 46 (193 like).

Il Comitato Commercianti Centro Cittadino e Ascom ringraziano tutti i partecipanti che con impegno e passione hanno allestito a tema le proprie vetrine, coinvolgendo clienti e passanti nella votazione.