Somma Lombardo tra storia e natura, curiosità e aneddoti, antichi sentieri e tracce di un passato vicino e lontano che si riconosce in un’area di grande valore naturalistico come quella del Parco del Ticino.

Come ogni anno anche il prossimo maggio si celebrerà il trionfo della primavera con la consueta escursione organizzata dal CAI di Somma Lombardo. Il Calendimaggio, ormai giunto alla sua quindicesima edizione è ormai appuntamento imperdibile per i nostri soci e per tutti coloro che vogliono passare una bella giornata alla riscoperta dei sentieri e delle bellezze del nostro territorio.

Alla Scoperta della Brughiera del Dosso e del sistema di piste militari

L’escursione, che si svolgerà domenica 6 maggio (ritrovo in sede alle ore 8.30) toccherà quest’anno luoghi simbolo del nostro territorio, ma anche angoli meno conosciuti. Dal punto di vista naturalistico il percorso attraverserà il SIC della Brughiera del Dosso, ambiente naturalistico di importanza Comunitaria istituito nel 2008 per la tutela della biodiversità. Il cammino toccherà le sponde dei canali Villoresi e industriale, del Ticino in località Funtann del Ramm. È prevista inoltre un’incursione storica che porterà i partecipanti a percorrere le vecchie piste realizzate dall’organizzazione Todt tra il 1943 e il 1945 e a scovare i sistemi di protezione degli aerei (ormai per lo più celati dalla vegetazione) utilizzati quando Malpensa era adibito ad aeroporto militare.