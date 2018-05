Distanza da Varese: 20 chilometri circa

Tipologia itinerario: Camminata/Trekking

Tempo consigliato: una giornata

Destinazioni suggerite da: CAI Somma Lombardo

Domenica 6 maggio più di duecento persone hanno aderito all’escursione alla scoperta della brughiera del Dosso e delle vecchie piste della Malpensa militare realizzate durante la II guerra mondiale. Vi proponiamo il loro itinerario, ideale per una camminata alla scoperta di storia e natura.



Il racconto del percorso:

Partiti dalla sede del CAI di Somma Lombardo per un’escursione nella natura, abbiamo prima attraversato il SIC (sito di importanza comunitaria) della Brughiera del Dosso, fino ad arrivare in località Maddalena tra antichi mulini, canali, e il bellissimo fiume Ticino, ora in piena.

Nel verde del SIC abbiamo potuto ammirare quello che rimane della Brughiera, habitat protetto e sempre più raro da trovare. Dopo una breve sosta abbiamo ripreso il cammino, e ci siamo diretti verso la brughiera a nord di Malpensa dove, nascoste nella vegetazione si trovano ancora Km di piste realizzate dall’organizzazione Todt tra il 43 e il 45.

Oltre alle piste furono realizzati numerosi paraschegge per proteggere gli aerei dai bombardamenti . Di questi paraschegge, ormai quasi tutti celati dalla vegetazione, i volontari del CAI ne hanno scovati due e hanno permesso ai presenti di vederne la struttura.

LA MAPPA DEL PERCORSO:





