Alla scoperta delle razze aliene: appuntamento a Villa Mirabello

Evento di chiusura del ciclo di conferenze collegato alla mostra “Alieni. La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo” (www.uninsubria.it/alieni), organizzata dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con il Comune di Varese.

L’appuntamento è per venerdì 25 maggio alle 17:30 ai Musei Civici di Villa Mirabello (Piazza della Motta, 4), direttamente all’interno dei saloni che ospitano la mostra.

Ad accogliere i partecipanti saranno gli studenti dell’Associazione NatureLab, che proporranno un’occasione insolita per il pubblico: si potranno infatti letteralmente “toccare con mano” molti degli aspetti legati agli alieni che sono stati trattati nel ciclo di conferenze. Oltre una dozzina di specie “aliene” saranno mostrate al pubblico, sotto la rigorosa guida degli operatori di NatureLab, e diventeranno «una ulteriore occasione di approfondimenti e curiosità, a suggellare, in questo incontro finale di chiusura della mostra, una interessante stagione scientifico-culturale a Varese, per la quale un grosso merito lo ha avuto il pubblico, assiduo, numeroso e nel contempo stimolante e propositivo» commenta il professor Adriano Martinoli.